Mercato - Barcelone : Voilà ce qui se cache derrière l'incroyable prolongation d'Umtiti...

Publié le 10 janvier 2022 à 13h30 par A.C.

Très peu utilisé cette saison, Samuel Umtiti a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026... mais cela ne devrait pas exclure un possible départ !

Il était adulé par ses supporters, il est désormais l’un des joueurs qu’ils souhaitent le plus voir partir au FC Barcelone. Il faut dire que la carrière de Samuel Umtiti a pris un sacré tournant, puisque depuis 2018 il enchaine les pépins et n’a jamais réussi à retrouver le niveau qui était le sien. La saison dernière il n’a disputé que seize rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 827 minutes de jeu et les choses ont empiré cette saison, puisqu’il n'a joué qu’un seul match face à Osasuna, le 12 décembre dernier (2-2). Avec le mercato hivernal qui a ouvert ses portes la question d’un départ s’est une nouvelle fois posée, même si Xavi s’est montré très flou au sujet de l’avenir d’Umtiti. « Nous verrons quelles sont les options » a tout récemment expliqué le coach du Barça, qui a vu Philippe Coutinho filer en prêt à Aston Villa. « Il fait actuellement partie du groupe et je suis ravi de l'avoir. C'est aussi un grand professionnel ». Pourtant, le FC Barcelone a pris tout le monde de court, puisque ce lundi la prolongation de contrat de Samuel Umtiti a été annoncée ! Le Français est désormais lié au club catalan jusqu’en 2026 et a notamment accepté de baisser son salaire, qui était l’un des plus élevés de l’effectif.

Prolonger Umtiti pour faciliter son départ