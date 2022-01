Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Xavi veut claquer la porte !

Publié le 10 janvier 2022 à 11h00 par La rédaction

À la recherche d'un temps de jeu plus conséquent, Neto chercherait à quitter le FC Barcelone cet hiver. Les agents du Brésilien privilégieraient un départ vers l'Angleterre ou l'Italie.

En quête de renforts cet hiver, le FC Barcelone compterait également enregistrer plusieurs départs en ce mois de janvier. En effet, Joan Laporta souhaiterait alléger sa masse salariale afin de respecter le fair-play financier imposé par la Liga. Alors que Ferran Torres s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Blaugrana , l'ailier de 21 ans n'a toujours pas pu être enregistré auprès des instances du championnat espagnol. Ainsi, Neto, la doublure de Marc-André ter Stegen, pourrait notamment être amené à changer d'air cet hiver. Et le Brésilien ne serait pas contre un départ...

Neto vise la Premier League et la Serie A