Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un plan clair pour Umtiti !

Publié le 10 janvier 2022 à 13h00 par A.C.

A la surprise générale, le FC Barcelone a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Samuel Umtiti jusqu’en juin 2026... mais cela ne devrait pas stopper les spéculations autour de son départ !

Voilà des mois que la presse catalane parle en long et en large de l’intention du FC Barcelone de se débarrasser de Samuel Umtiti. Ce dernier n’arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien en 2018, lorsqu’il a gagné la Coupe du monde avec la France et son salaire pèse très lourd sur les comptes barcelonais. Plusieurs pistes ont été tentées, mais Umtiti a toujours fini par rester au Barça... et a même prolongé ce lundi ! Sur son site officiel, le club catalan a en effet annoncé que le défenseur de 28 ans a signé un nouveau contrat qui court désormais jusqu’en 2026, acceptant au passage une grosse baisse salariale qui pourrait enfin permettre d’enregistrer Ferran Torres.

Prolonger Umtiti... pour mieux le vendre ?