Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong poussé vers la sortie par Xavi ? La réponse !

Publié le 10 janvier 2022 à 12h00 par A.C.

Les caisses du FC Barcelone sont vides et plusieurs cadres pourraient être emmenés à aller voir ailleurs au cours des prochains mois... mais pas Frenkie de Jong !

Dès son arrivée, Xavi a fait comprendre à ses dirigeants que le FC Barcelone a besoin de renforts. Le problème, c’est que le club catalan traverse une des pires crises de son histoire et a notamment dû contracter un prêt proche des 600M€ pour équilibrer le bilan. Ferran Torres est ainsi arrivé en provenance de Manchester City dans une opération d’une valeur de 55M€, mais ce n’est pas pour autant que le temps des sacrifices est terminé pour le Barça ! En effet, la presse catalane a annoncé que personne n’était à l’abri et même les plus grands noms du vestiaire pourraient être obligés à plier bagages.

Plus question d’un départ pour De Jong