Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un terrible message dans le dossier Cavani !

Publié le 10 janvier 2022 à 8h30 par La rédaction

En quête d'un avant-centre cet hiver, le FC Barcelone se serait penché notamment sur Edinson Cavani ces dernières semaines. Toutefois, l'entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, assure que l'Uruguayen ne quittera pas les Red Devils.

Après Dani Alves et Ferran Torres, le FC Barcelone chercherait à recruter un attaquant de pointe cet hiver. En effet, Xavi ne possède plus de buteur de renom depuis la retraite anticipée de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques. Par conséquent, le technicien catalan souhaiterait grandement s'attacher les services d'un numéro 9 et aurait visé Edinson Cavani, qui joue peu à Manchester United. Toutefois, Ralf Rangnick ne compterait pas se séparer de l'Uruguayen cet hiver.

« Il m'a dit qu'il resterait certainement »