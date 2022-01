Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or avec Paul Pogba !

Publié le 10 janvier 2022 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé du côté du Real Madrid notamment, Paul Pogba aurait plus de chances de signer au PSG l’été prochain selon la presse anglaise.

Et si Paul Pogba se lançait enfin un challenge en France ? Depuis ses débuts professionnels à Manchester United, le champion du monde tricolore n’a jamais connu la Ligue 1 ayant évolué chez les Red Devils et à la Juventus. The Independent assurait à la dernière intersaison que Leonardo serait prêt à offrir un pont d’or à Paul Pogba afin de le convaincre de privilégier le PSG pour son prochain club, son contrat avec Manchester United arrivant à expiration à la fin de la saison. Un salaire de 600 000€ par semaine l’attendrait au PSG. D’ailleurs, Leonardo et la direction sportive du Paris Saint-Germain auraient une belle opportunité dans ce dossier.

Le PSG en pole pour Pogba ?