Mercato - PSG : Leonardo reçoit une grande nouvelle pour Paul Pogba !

Publié le 9 janvier 2022 à 15h10 par Th.B.

Bien qu’il disposerait d’une belle cote sur le marché selon son agent Mino Raiola, Paul Pogba serait à ce jour le plus proche du PSG que d’un autre club pour l’été prochain.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo est parvenu à mettre la main sur pas moins de quatre agents libres. De Lionel Messi à Sergio Ramos en passant par Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le directeur sportif du PSG s’est montré très actif sur ce marché et pourrait réitérer cette performance à l’occasion de la prochaine intersaison. En effet, hormis les dossiers Ousmane Dembélé et Antonio Rüdiger, le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Paul Pogba. Alors que son contrat expirera à juin prochain, Leonardo et les dirigeants parisiens seraient prêts à lui offrir un pont d’or en lui proposant un salaire hebdomadaire de 600 000€ comme The Independent le confiant en août dernier.

Le PSG, destination la plus probable pour Pogba ?