Mercato - ASSE : Une condition est posée pour un dossier chaud de Dupraz !

Publié le 10 janvier 2022 à 6h00 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous a spécifié que Jean-Phlippe Mateta allait débarquer à l’ASSE, il resterait un énième obstacle à contourner pour le club stéphanois. Explications.

Avant la clôture du mercato hivernal, l’ASSE pourrait encore considérablement renforcer l’effectif de Pascal Dupraz en plus des arrivées de Bakary Sako, de Paul Bernardoni et de Sada Thioub. En effet, le dossier Jean-Philippe Mateta serait d’actualité dans le Forez au point que le10sport.com vous a dernièrement assuré que l’arrivée de l’attaquant de Crystal Palace, prêté par Mayence, se précisait. Néanmoins, Patrick Vieira aimerait qu’une condition soit respectée.

Mateta à l’ASSE si et seulement Crystal Palace trouve son successeur