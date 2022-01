Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Isco sort du silence pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2022 à 1h30 par P.L.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Isco a été annoncé du côté de la Fiorentina. Cependant, le père et agent du joueur a démenti l'information liant son fils au club de Serie A.

Le Real Madrid a de grands projets sur le marché des transferts. Mais pour les réaliser, le club madrilène devra se séparer de quelques joueurs afin de renflouer ses caisses et d’alléger sa masse salariale. De ce fait, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ. Parmi eux, on retrouve le nom d’Isco. Le milieu de terrain espagnol n'entrait pas dans les plans de Zinédine Zidane et l’arrivée de Carlo Ancelotti n'a pas arrangé sa situation. Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport annonçait un intérêt de la Fiorentina pour le joueur de 29 ans.

« Nous n’avons eu aucun contact avec la Fiorentina »