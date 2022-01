Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d’Ancelotti laisse planer un gros doute sur son avenir !

Publié le 10 janvier 2022 à 18h30 par B.C.

Désireux de finir sa carrière au Real Madrid, Toni Kroos se montre hasardeux concernant la date de son départ, alors que son contrat court jusqu’en juin 2023.

Avec Luka Modric et Casemiro à ses côtés, Toni Kroos est entré dans l’histoire du Real Madrid en remportant notamment trois Ligue des champions consécutives. Cette saison, l’international allemand reste un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti, en témoignent ses 20 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot merengue. « Ils jouent tous les deux encore à un très haut niveau. Ce sont toujours les meilleurs du monde pour moi , confiait en novembre dernier Carlo Ancelotti au sujet de Toni Kroos et Luka Modric. Il faut dire que la dynamique des trois milieux de terrain me surprend. Ils font des choses que je ne demande même pas, ils le font naturellement. Ils ont été excellents par le passé mais font encore partie du présent et futur proche. » Cependant, l’avenir de l’international allemand est déjà sujet à quelques interrogations dans la capitale espagnole. Toni Kroos vient de fêter ses 32 ans, et son contrat arrivera à son terme en juin 2023, justifiant ainsi la volonté du Real Madrid de renouveler son entrejeu, traduite notamment par l’arrivée d’Eduardo Camavinga l’été dernier. Interrogé par Sky Sport , Toni Kroos affiche clairement sa volonté de finir sa carrière du côté de la Casa Blanca , sans pour autant donner une date précise.

« Je ne peux pas encore répondre à cette question aujourd’hui »