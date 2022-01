Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un première réponse pour la succession de Dembélé !

Publié le 10 janvier 2022 à 1h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s’intéresse à Adama Traoré en cas de départ d’Ousmane Dembélé, Bruno Lage, entraîneur de Wolverhampton, n’a pas écarté la possibilité de voir son joueur partir cet hiver.

Malgré de très longues discussions, le FC Barcelone est toujours dans le flou pour l’avenir d’Ousmane Dembélé. Conscient d’être en position de force, l’international français souhaite prendre son temps avant de prendre une décision, incitant le Barça à imaginer un futur sans l’attaquant de 24 ans. D’après les informations de Sport , le club culé aurait coché le nom d’Adama Traoré en cas de départ d’Ousmane Demébélé. Actuellement à Wolverhampton, l’Espagnol connaît bien le FC Barcelone pour y avoir été formé, tandis que son agent, Jorge Mendes, entretiendrait d’excellentes relations avec la direction blaugrana. Joan Laporta peut donc croire en ses chances dans ce dossier, d’autant que l’entraîneur des Wolves ne ferme pas la porte à un départ de son joueur.

« On ne sait jamais »