Mercato - Barcelone : Joan Laporta est mal embarqué pour la succession de Dembélé !

Publié le 9 janvier 2022 à 22h30 par P.L.

Exposé au risque de voir Ousmane Dembélé partir libre en juin prochain, le FC Barcelone songerait à Adama Traoré pour le remplacer. Cependant, le club catalan ne serait pas seul sur le dossier et pourrait même se faire doubler.

C’est l’un des dossiers chauds du moment au FC Barcelone. En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé se rapproche de plus en plus d’un départ à l’issue de la saison. Cependant, le club catalan n’a pas l’intention de laisser son joueur partir si facilement. Depuis de nombreux mois, le Barça ne cesse de négocier avec l’agent du champion du monde 2018, Moussa Sissoko, sans succès pour le moment. Ainsi, Joan Laporta songerait déjà à la succession d’Ousmane Dembélé. Dans cette optique, SPORT a révélé qu’Adama Traoré serait dans le viseur du FC Barcelone. Néanmoins, les Blaugrana ne seraient pas seuls sur le dossier et pourraient très vite se retrouver dépassés.

Tottenham à l'affût pour Adama Traoré