Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a relancé un gros dossier de Koeman !

Publié le 9 janvier 2022 à 20h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait souhaité s'offrir les services de Lisandro Martinez. Alors que le défenseur argentin est finalement resté à l'Ajax, Xavi aurait décidé de relancer ce dossier.

A la recherche d'un nouveau défenseur central l'été dernier, Ronald Koeman aurait souhaité miser sur Lisandro Martinez. En effet, l'ex-coach du FC Barcelone serait tombé sous le charme de l'international argentin et aurait tenté de le recruter, sans succès. Alors que Ronald Koeman a été remplacé par Xavi, le FC Barcelone n'aurait pas pour autant renoncé à l'idée de s'offrir Lisandro Martinez, bien au contraire.

Xavi a un gros faible pour Lisandro Martinez