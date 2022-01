Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle grande annonce pour cette priorité de Xavi !

Publié le 9 janvier 2022 à 16h00 par La rédaction

En quête d'un attaquant de pointe, Xavi aurait fait d'Alvaro Morata l'une de ses priorités cet hiver. Toutefois, l'opération tarderait à se concrétiser en coulisses, notamment face à la réticence de Massimiliano Allegri. Le technicien italien a de nouveau évoqué la situation de son buteur ce dimanche.

Le FC Barcelone n'en aurait pas encore terminé avec son mercato hivernal. Après s'être attaché les services de Dani Alves et de Ferran Torres, Xavi chercherait désormais à recruter un nouveau numéro 9. Ces derniers jours, le nom d'Alvaro Morata revient alors avec insistance du côté de la Catalogne. Mercredi dernier en conférence de presse, Massimiliano Allegri avait pourtant clairement indiqué qu'il ne voulait pas voir l'Espagnol quitter la Juventus : « C'est un joueur performant et très important, je lui ai dit qu'il ne partirait pas. » En marge du déplacement sur le terrain de l'AS Roma ce dimanche en Serie A, l'entraîneur des Bianconeri s'est de nouveau prononcé sur le cas de d'Alvaro Morata.

« Ce sont des choses qui font partie du jeu »