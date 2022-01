Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo recale le Barça !

Publié le 9 janvier 2022 à 15h00 par Th.B.

Bien qu’il ait récemment été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Bruno Fernandes, le milieu offensif de Manchester United a utilisé les réseaux sociaux pour lui-même mettre un terme à cette folle rumeur.

Au cours de la présentation de Ferran Torres lundi dernier, Joan Laporta a annoncé la couleur en assurant que le FC Barcelone « était de retour » . « Ce que je veux dire c’est qu’on travaille pour avoir une équipe compétitive et nous avons commencé avec Ferran qui est fondamental pour nous et Xavi qui a donné son accord pour l’opération dès le début. Nous connaissons le marché, nous continuons d’être une référence sur le marché et tous les grands joueurs étudient la possibilité de venir au Barça. Nous devons très bien travailler sur le plan sportif et économique. Nous progressons bien, ça fonctionne et tout est possible » . Et ce ne sont pas les multiples rumeurs de transfert qui animent quotidiennement la presse ibérique qui diront le contraire. D’ailleurs, dernièrement, il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes crie à la fake news pour le FC Barcelone