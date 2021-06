Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joli coup de Joan Laporta plombé… par José Mourinho ?

Publié le 20 juin 2021 à 7h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par Lisandro Martinez, l’AS Roma suivrait également avec attention la situation du joueur de l’Ajax Amsterdam.

Malgré le retour d’Eric Garcia dans le cadre d’un transfert libre, le FC Barcelone n’a pas terminé ses travaux au sein de sa défense centrale. En effet, alors que Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie, le club catalan aimerait enrôler un nouvel homme pour consolider davantage encore ce secteur de jeu. En ce sens, le Barça a notamment été annoncé sur les traces d’Aymeric Laporte et de Lisandro Martinez. Mais concernant le joueur de l’Ajax Amsterdam, les plans des Blaugrana pourraient rapidement être perturbés par l’AS Roma…

L’AS Roma n’a pas (encore ?) ouvert de négociations