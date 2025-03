Mbappé - PSG : Le clash en direct à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG semble parfaitement gérer l'après-Mbappé, le cas de l'attaquant français continue de susciter les débats. Ainsi, le Bondynois s'est retrouvé au cœur d'une discussion houleuse entre Johan Micoud et Stéphane Guy sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, le second reprochant au premier son manque de reconnaissance envers Kylian Mbappé.

Le PSG impressionne l'Europe depuis quelques mois, et cela s'est confirmé mardi soir avec la victoire à Liverpool. Et pour Johan Micoud, le départ de Kylian Mbappé n'est pas étranger à la montée en puissance du PSG en terme de jeu.

Mbappé, le clash sur La Chaîne L'EQUIPE

« Mbappé n’est pas là et tous les problèmes qu’il y avait ces dernières saisons au PSG venait souvent de lui. On l’a même vu avoir des problèmes lorsqu’il était entouré de Messi et Neymar, il ne voulait pas jouer ici, il ne voulait pas jouer là, quand il sortait c’était la polémique. Cette année, il n’est pas là et cela créé moins de conflits », estime l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du Werder Brême sur le plateau de la Chaîne L'EQUIPE.

«Mbappé tu en parles à longueur d’émission»

Des propos qui sont loin d'être partagés par Stéphane Guy, qui répond séchement à son accolyte. « Johan fait une fixette sur Mbappé. La patte de Mbappé sur les résultats du PSG est indiscutable. Ils ont fait finale et demi-finale. Comme d’habitude, on a la mémoire très courte dans le football (...) A chaque émission, tu veux réduire Mbappé, et c’est très français d’ailleurs. On réduit, on réduit... (...) Mbappé tu en parles à longueur d’émission », lâche l'ex-journaliste de Canal+.