Mercato - Barcelone : Icardi, Neymar... Ce deal prioritaire de Xavi plombé par le PSG ?

Publié le 9 janvier 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

De retour au FC Barcelone, Xavi aurait pour priorité de recruter Alvaro Morata en attaque au mois de janvier. Toutefois, le coach catalan pourrait voir le PSG plomber ses plans. En effet, la Juventus aimerait récupérer Mauro Icardi pour laisser filer Alvaro Morata et le club de la capitale se montrerait exigeant pour son buteur argentin à cause de Neymar, blessé encore plusieurs semaines.

Pour sauver le navire du FC Barcelone, à la dérive depuis le début de la saison, Joan Laporta a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Xavi. En effet, le président du club catalan a décidé de confier les clés de son équipe au technicien espagnol. Un choix qui a été fatal à Ronald Koeman, remercié. De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà lancé les grandes manoeuvres pour renforcer son effectif. Pour relancer la saison de l'écurie blaugrana, l'ex-coach d'Al-Sadd s'est offert les services de Dani Alves et de Ferran Torres. Et alors que le marché hivernal a ouvert ses portes, Xavi ne compterait pas en rester-là. Désireux de renforcer davantage son attaque, l'entraineur du FC Barcelone aurait l'intention de recruter un nouvel avant-centre. Dans cette optique, Xavi aurait fait d'Alvaro Morata sa grande priorité. Toutefois, il serait confronté à une série d'obstacles sur ce dossier. Des obstacles venues de Turin, mais également de Paris.

Alvaro Morata bloqué par la Juve à cause de Mauro Icardi et Neymar ?