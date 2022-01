Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi met fin aux débats !

Publié le 11 janvier 2022 à 12h30 par A.C.

Pas en réussite au Paris Saint-Germain en dépit de la longue absence de Neymar, Mauro Icardi est une nouvelle fois annoncé sur le départ. Les solutions pourraient toutefois manquer en ce mercato hivernal...

Ces derniers mois on a beaucoup entendu parler de Mauro Icardi, mais pas vraiment pour ses prestations sur le terrain. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain sort en effet d’une année 2021 noire et n’a même pas su profiter de la récente blessure de Neymar, qui devrait d’ailleurs revenir d’ici le mois de février. Avec Leonardo qui semble vouloir dégraisser l’effectif actuellement en place, Icardi pourrait ainsi représenter une entrée d’argent précieuse et une solution s’est rapidement présenté avec la Juventus. En Italie comme en Espagne on a en effet lié le joueur du PSG à une opération à trois bandes, avec Alvaro Morata qui irait au FC Barcelone, Icardi à la Juve et Memphis Depay au PSG. Finalement l’Espagnol ne devrait pas bouger de Turin et une arrivée du Néerlandais à Paris semble plus qu’improbable vu que son profil est beaucoup trop proche de Kylian Mbappé, Neymar ou Lionel Messi.

Le PSG réclame 35M€ pour Icardi... qui ne veut pas partir

Pourtant, au Paris Saint-Germain on ne serait pas contre un départ de Mauro Icardi... bien au contraire. D’après les informations de Tuttosport , une réunion aurait eu lieu tout récemment entre Leonardo et Wanda Nara, compagne et agent du numéro 9 du PSG. Lors de cette réunion, le directeur sportif parisien aurait expliqué qu’un départ est possible, mais seulement aux conditions du PSG. Il aurait ainsi fixé un montant minimum de 35M€, soit près de 20M€ de moins que son prix d’achat. Cela reste tout de même beaucoup trop important pour la Juventus, qui a d’ailleurs toujours parlé d’un simple prêt de six mois, sans option d’achat obligatoire. D'ailleurs, Icardi aurait fait comprendre à Leonardo que sa volonté première est de rester au PSG, même s'il doit se contenter de jouer les seconds couteaux.

La Juve travaille sur d’autres pistes