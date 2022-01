Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met la pression sur le clan Icardi !

Publié le 11 janvier 2022 à 10h15 par A.C.

Leonardo semble avoir les idées claires concernant l’avenir de Mauro Icardi, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 et annoncé dans le viseur de la Juventus.

Comme à chaque session de transferts, on reparle d’un départ de Mauro Icardi. Il faut dire que l’Argentin s’est montré tout sauf qu’indispensable au Paris Saint-Germain, avec seulement cinq buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues. Le retour de blessure de Neymar devrait une nouvelle fois l’éjecter du onze titulaire et en Italie, la Juventus aimerait bien le relancer avec un prêt de six mois. Une formule sui ne semble pas du tout plaire à Leonardo et au PSG, qui souhaiteraient notamment insérer une option d’achat obligatoire dans le deal avec la Juve.

Icardi peut partir, mais aux conditions du PSG