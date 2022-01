Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le constat inattendu de Daniel Riolo sur Icardi…

Publié le 11 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Mauro Icardi traverse une grosse période de doutes au PSG et est annoncé avec insistance sur le départ, Daniel Riolo refuse d’accabler le buteur argentin.

Barré par une forte concurrence sur le front de l’attaque du PSG avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Mauro Icardi doit désormais se contenter d’un second rôle au Parc des Princes. La Juventus Turin est d’ailleurs annoncée avec insistance sur ses traces, mais l’opération semble infaisable sur le plan financier pour le club italien. En attendant, Icardi a rendu une nouvelle copie décevante dimanche soir face à l’OL, et Daniel Riolo a évoqué son avenir au PSG sur les ondes de RMC Sport.

« Évidemment qu’il vaut mieux qu’il parte, mais… »