Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Intérêt confirmé du Qatar pour ce défenseur XXL !

Publié le 11 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Souvent annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, Kalidou Koulibaly est finalement resté à Napels, mais le roc sénégalais confirme avoir eu des discussions avec Leonardo.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples avec qui il s’est imposé comme une référence à son poste ces dernières années, Kalidou Koulibaly (30 ans) a pourtant eu des opportunités pour changer d’air. Plusieurs cadors européens se sont positionnés sur son profil, à commencer par le PSG qui a souvent été annoncé dans le collimateur de l’international sénégalais, et Koulibaly a d’ailleurs confirmé cette piste dimanche au micro du Canal Football Club.

« Il y a eu le PSG »