Mercato - PSG : Thomas Tuchel pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 11 janvier 2022 à 12h15 par A.M.

En quête d'un latéral gauche, Chelsea tente de récupérer Emerson, prêté à l'OL. Si les Blues y parviennent, cela pourrait débloquer la situation de Layvin Kurzawa.

9 minutes. C'est le temps de jeu total de Layvin Kurzawa depuis le début de saison. Le latéral gauche était effectivement entré en fin de match contre le LOSC lors du Trophée des Champions en août dernier. Et depuis, il n'est plus du tout apparu avec le maillot du PSG. Barré par la concurrence de Juan Bernat, Nuno Mendes et même Abdou Diallo, Layvin Kurzawa est plus que jamais poussé au départ et l'OL, déjà intéressé par ses services l'été dernier, pourrait revenir à la charge.

Tuchel fait le forcing pour rapatrier Emerson

Et pour cause, Chelsea, qui a perdu Ben Chilwell sur blessure, cherche à rapatrier Emerson Palmieri, prêté à l'OL l'été dernier. Selon les informations de Fabrizio Romano, Lyon a déjà repoussé deux approches des Blues qui font toutefois le forcing et offriraient 4M€ en compensation pour récupérer l'international italien, priorité de Thomas Tuchel. Si le forcing de Chelsea porte ses fruits, cela pourrait donc débloquer la situation de Layvin Kurzawa, qui fait partie des pistes étudiée par l'OL dans le cas où Emerson venait à retourner à Londres.