Mercato - OM : Longoria a bouclé sa première recrue hivernale !

Publié le 11 janvier 2022 à 12h10 par A.M. mis à jour le 11 janvier 2022 à 12h14

Libre de tout contrat depuis son départ de la Chine, Cédric Bakambu devrait bel et bien s'engager avec l'OM où il signera un contrat de deux ans et demi.

Discret durant ce mercato d'hiver, l'OM devrait enfin passer à l'action. Après avoir cédé Jordan Amavi, prêté à l'OGC Nice, le club phocéen cherche des renforts défensifs, mais scrute également le marché pour une opportunité dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Cédric Bakambu revient avec insistance ces derniers jours. Il avait d'ailleurs récemment ouvert la porte à un retour en Ligue 1. « Si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou la Ligue 1 ou la Liga. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça », confiait-il à Foot Mercato.

Bakambu arrive à l'OM