Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler un gros coup en attaque ?

Publié le 11 janvier 2022 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 11 janvier 2022 à 8h34

Actuellement libre de tout contrat et annoncé dans le viseur de Pablo Longoria ces derniers jours, Cédric Bakambu serait tout proche de boucler son arrivée à l’OM.

« Si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas, on verra. En tout cas moi, je ne suis pas focus ou fermé sur un seul championnat que ce soit à l’étranger ou la Ligue 1 ou la Liga. Moi, comme j’ai dit précédemment, ça va être plus au feeling, je vais la jouer comme ça » , indiquait récemment Cédric Bakambu (30 ans) dans un entretien à Foot Mercato sur son avenir, alors que l’ancien buteur congolais de Villarreal est libre depuis son départ de Chine début janvier. L’OM a été annoncé comme un point de chute plausible pour Bakambu, et il semblerait que les contacts se soient nettement réchauffés entre les deux parties ces dernières heures…

Bakambu tout proche de l’OM !