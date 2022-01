Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va faire un joli cadeau à Sampaoli !

Publié le 11 janvier 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

D'abord concentré sur les ventes, l'OM, qui a réussi à prêter Jordan Amavi à l'OGC Nice, cherche désormais à se renforcer. Dans cette optique, Cédric Bakambu devrait être la première recrue hivernale du club phocéen.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM semble essentiellement concerné par les ventes. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice tandis que plusieurs autres joueurs sont poussés au départ à l'image de Duje Caleta-Car ou encore Alvaro Gonzalez. Par conséquent, Jorge Sampaoli ne manquait pas de rappelait récemment qu'il attendait des renforts : « Le mercato d’hiver permet d’apporter de la qualité à un effectif déjà construit. Le mercato est long, ce sera un mercato d’opportunité, parce que nous sommes dans une année de Coupe du monde et beaucoup de joueurs ont besoin de temps de jeu. J’espère qu’on pourra recruter un joueur qui apporte un plus . » Compte tenu du profil des joueurs partants, c'est surtout le secteur défensif qui devrait être renforcé, mais le technicien argentin veut également voir débarquer un attaquant. Et pour cause, Arkadiusz Milik est le seul avant-centre de métier à disposition de Jorge Sampaoli et le Polonais sort d'une première partie de saison en dents de scie. Sans compter que Dario Benedetto devrait s'engager définitivement à Boca Juniors et que Bamba Dieng suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League.

Avec Bakambu, Sampaoli tient le renfort offensif qu'il attendait