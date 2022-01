Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz affiche une certitude pour Mateta !

Publié le 11 janvier 2022 à 10h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre, l'ASSE fait le forcing pour obtenir le prêt de Jean-Philippe Mateta. Et bien que ce dossier se complique, les Verts restent optimistes.

Très actifs depuis l'ouverture du mercato d'hiver, les Verts ont déjà enregistré les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Trois renforts qui permettent de compenser les nombreux départs à la CAN, mais également afin se maintenir en Ligue 1, l'objectif prioritaire du club du Forez. Dans cette optique, Pascal Dupraz attend d'autres renforts, notamment au poste d'avant-centre. La piste menant à Jean-Philippe Mateta, la priorité de l'ASSE, s'est compliquée ces dernières heures, mais tout reste possible dans ce dossier.

L'ASSE reste optimiste pour Mateta