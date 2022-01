Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Aulas revient à la charge pour Kurzawa !

Publié le 11 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Emerson Palmieri pourrait retrouver Chelsea cet hiver. Ce qui pousserait l’OL à rouvrir le dossier Layvin Kurzawa alors que la piste menant au latéral gauche du PSG aurait été étudiée à la dernière intersaison.

Lors du dernier mercato estival, il a été question d’un départ de Layvin Kurzawa lorsque les arrivées se multipliaient dans les rangs de l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG. Cependant, seuls Mitchel Bakker et Pablo Sarabia quittaient le Paris Saint-Germain pour le Bayer Leverkusen et le Sporting Lisbonne (prêt). Pourtant, Kurzawa était annoncé du côté de Galatasaray, d’Everton et surtout de l’OL avant que Emerson Palmieri ne soit préféré au latéral français. Le club présidé par Jean-Michel Aulas serait susceptible de revenir à la charge pour Kurzawa.

L’OL s’intéresserait de nouveau à Kurzawa