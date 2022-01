Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’heure est venue pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 11 janvier 2022 à 5h15 par T.M.

Ancien joueur du Real Madrid, Michel Salgado n’a pas caché son envie de voir arriver Kylian Mbappé chez les Merengue dans les prochains mois

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, le Français est en fin de contrat et une prolongation semble encore très loin. Ainsi, alors que Mbappé avait été retenu l’été dernier, cette fois, plus rien ne pourra l’empêcher de rejoindre la Casa Blanca. Florentino Pérez pourrait alors enfin réaliser son rêve et forcément, il ne sera pas le seul à être heureux de cette arrivée de Mbappé au Real Madrid.

« C'est le bon moment pour avoir quelqu'un comme Mbappé »