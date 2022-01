Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vezirian lâche une nouvelle bombe sur la vente du club !

Publié le 11 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Comme à chaque fois qu'il est invité à commenter la vente de l'OM, Thibaud Vézirian assure que Frank McCourt a cédé ses parts en février dernier.

Voilà quasiment un an que Thibaud Vézirian a lâché sa bombe sur la vente de l'OM. En effet, en février 2021, le journaliste assurait que Frank McCourt avait cédé ses parts à Marseille à l'entreprise d'Al-Walid bin Talal. L'officialisation devait être imminente, mais le Bostonien a toujours fermement démenti les rumeurs de vente et continue son travail à l'OM club dont il est toujours le propriétaire. Malgré cela, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que Frank McCourt a bel et signé les documents de la vente de l'OM.

«C'est la fin de McCourt, déjà, depuis février dernier, c'est signé»