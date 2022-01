Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons, Michut… Pochettino est prévenu !

Publié le 11 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Entrés en jeu contre l'OL, Xavi Simons et Edouard Michut se sont prononcés après le match sur leur situation et espèrent avoir encore du temps de jeu en professionnel.

Attendus par de nombreux supporters Xavi Simons et Edouard Michut ont fait une entrée en jeu remarquée contre l'OL (1-1), ce qui leur donne de l'espoir pour l'avenir. « Comme je dis tout le temps, ça fait plaisir de jouer. L’intensité en Ligue 1 est plus élevée. On doit être focus sur nous. C‘est le football, il faut profiter quand tu as ta chance et jouer avec plaisir, comme on l’a fait », expliquait Xavi Simons en zone mixte après la rencontre. Un avis partagé par Edouard Michut.

Michut et Simons en veulent encore plus