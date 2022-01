Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho prend les choses en main pour Kamara !

Publié le 12 janvier 2022 à 21h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara plairait énormément à José Mourinho, qui serait à la recherche de renforts pour l’AS Roma.

Le mercato hivernal s’annonce chaud pour Pablo Longoria ! Alors qu’il serait sur le point de boucler l’arrivée de Cédric Bakambu et celle de Sead Kolasinac, qui devrait être libéré du contrat qui le lie à Arsenal, le président de l’Olympique de Marseille va devoir travailler sur les départs. Et la liste est longue ! L’Équipe a parlé ce mercredi d’Alvaro Gonzalez, de Bamba Dieng ou encore de Arkadiusz Milik et de Boubacar Kamara. Pour ce dernier ça devient urgent, puisque son contrat avec l’OM se termine dans seulement quelques mois et une prolongation est à exclure à l’heure actuelle.

Mourinho a appelé Kamara