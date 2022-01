Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Kurzawa !

Publié le 12 janvier 2022 à 21h15 par A.D.

Alors que Chelsea aimerait rapatrier Emerson Palmieri, l'OL penserait à recruter Layvin Kurzawa pour combler son potentiel départ. Et cela tombe plutôt bien pour le PSG, puisque le latéral gauche italien serait emballé par l'idée de retrouver les Blues de Thomas Tuchel cet hiver.

Privé de Ben Chilwell, blessé, Thomas Tuchel souhaiterait boucler le retour d'Emerson Palmieri. Actuellement prêté par les Blues , le défenseur italien pourrait laisser un grand vide à l'OL s'il venait à partir lors de ce mercato hivernal. Pour pallier ce potentiel départ, Jean-Michel Aulas aurait déjà plusieurs pistes en tête, et notamment celle menant à Layvin Kurzawa. Et alors que l'ancien de l'AS Monaco est indésirable au PSG, Emerson Palmieri pourrait rendre un grand service à Mauricio Pochettino et Leonardo.

Emerson Palmieri aimerait faire son retour à Chelsea