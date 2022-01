Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va laisser filer un gros dossier...

Publié le 12 janvier 2022 à 20h15 par La rédaction

Bien décidé à dégraisser son effectif, le PSG va probablement laisser passer l'opportunité de céder Abdou Diallo puisque l'AC Milan se tourne désormais vers Eric Bailly.

Cet hiver, le PSG a pour ambition de vendre afin de dégraisser son large effectif, mais également alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Dans cette optique, Rafinha a été prêté à la Real Sociedad, sans option d'achat tandis que Leonardo continue de chercher des portes de sortie pour plusieurs indésirables. Sergio Rico est ainsi suivi par le RCD Majorque et Layvin Kurzawa serait dans le viseur de l'OL et l'Inter Milan. Mais un autre départ semble moins bien engagé.

L'AC Milan se tourne vers Bailly et oublie Diallo