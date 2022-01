Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pose une grosse condition pour ce départ !

Publié le 12 janvier 2022 à 19h45 par Th.B.

Alors que Sergio Rico aurait particulièrement la cote sur le marché anglais et espagnol, Leonardo réclamerait au minimum un prêt avec option d’achat pour le gardien du PSG à ses prétendants.

Après Rafinha, place à Sergio Rico ? Au tout début du mercato hivernal, le PSG a officialisé le prêt de six mois du milieu de terrain brésilien à la Real Sociedad, l’influence de Rafinha ayant considérablement diminuée au sein de l’entrejeu de l’effectif de Mauricio Pochettino ces derniers mois. Il en est de même pour Rico qui doit se contenter d’un titre de troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Ces dernières heures, il a été question d’un éventuel départ de Rico à Majorque. Le Parisien a évoqué des premières discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues espagnols bien que la question salariale soit un obstacle au prêt de Sergio Rico à l’instant T.

Le PSG attendrait au moins une offre de prêt avec option d’achat pour Rico !