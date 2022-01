Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue de l’été a déjà acté son départ !

Publié le 12 janvier 2022 à 16h00 par G.d.S.S.

Attiré par le FC Barcelone l’été dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Yusuf Demir était un renfort plein de promesses. Mais l’expérience a viré au fiasco pour le milieu offensif autrichien, qui devrait prochainement officialiser son départ du Barça…

Avec des moyens financiers relativement limités l’été dernier et qui l’ont d’ailleurs empêché de pouvoir boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi, finalement parti au PSG, le FC Barcelone a été obligé de composer avec les moyens du bord pour son recrutement. Ainsi, plusieurs opérations à moindre coûts ont été réalisées par le club catalan, avec notamment les arrivées libres de Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero, mais également celle en prêt avec option d’achat de Yusuf Demir. Sauf le jeune milieu offensif autrichien de 18 ans, sous contrat avec le Rapid Vienne, semble avoir déjà acté son départ de Barcelone.

Demir est déjà retourné à Viennes