Mercato - OM : Avec Bakambu, Longoria peut réaliser une très belle affaire !

Publié le 12 janvier 2022 à 14h30 par Dan Marciano

Ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Cédric Bakambu ne rejoigne l'OM. Pour Antonio Salamanca, ancien recruteur à l'origine de son arrivée à Villarreal, le club marseillais réalise une belle opération.

La première partie de saison de l’OM a été constituée de hauts et de bas. En Europa League, l’aventure a pris fin prématurément, dès la phase de poules. Mais en championnat, le club marseillais est actuellement sur la dernière marche du podium et candidate pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. Mais pour réussir une bonne fin de saison, Jorge Sampaoli compte sur l’arrivée de renforts cet hiver. « Il y a des corrections à faire. J’en parle au président et au propriétaire. Je leur dis aussi que ça fait très longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du peuple marseillais avec de nombreuses années sans titre. Donc je lie ses exigences populaires à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions que moi, mais le budget ne dépend pas de moi. Il nous manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif. On aimerait le faire en janvier, mais c’est lié au budget, si on peut c’est bien, sinon on fera avec les joueurs à disposition » avait confié l’entraîneur de l’OM en décembre. Actif lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria serait en grandes discussions avec Sead Kolasinac (Arsenal) selon la Provence . L’autre dossier chaud est celui de Cédric Bakambu et semble bien avancé.

Bakambu, première recrue hivernale de l'OM ?

Libre depuis son départ du Beijing Guoan, Cédric Bakambu négocie depuis le mois de novembre avec Pablo Longoria. Comme indiqué par L’Equipe, le courant serait bien passé entre les deux hommes et un accord total serait sur le point d’être trouvé. Ancien international espoirs français, membre de la fameuse génération Antoine Griezmann, l’attaquant pourrait s’engager avec l’OM jusqu’en juin 2024 selon le quotidien sportif. Contacté par la Provence , les membres du club marseillais affichent un message prudent.« On travaille » glisse-t-on au sein de la Commanderie. Mais en coulisses, l’optimisme est de mise. Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Bakambu ne signe son contrat avec l’OM. L’attaquant congolais devrait être la première recrue hivernale de l’OM, qui semble avoir réalisé un joli coup.

« S'il est dans les mêmes conditions qu'il l'était à Villarreal, il peut faire très mal »