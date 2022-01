Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tout proche de boucler deux recrues !

Publié le 12 janvier 2022 à 13h45 par A.M.

Déjà proche de boucler l'arrivée de Cédric Bakambu, l'OM serait également en négociations avancées avec Sead Kolasinac qui a de grandes chances d'être la deuxième recrue hivernale de Pablo Longoria.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a pour priorité de dégraisser son effectif et renflouer ses caisses. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté avec option d'achat à l'OGC Nice et d'autres joueurs pourraient suivre à l'image d'Alvaro Gonzalez ou encore Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Malgré tout, en parallèle, Jorge Sampaoli veut également se renforcer à différents postes. Et Pablo Longoria a lancé son recrutement.

Kolasinac après Bakambu ?