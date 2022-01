Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bakambu, Milik, Kamara... Longoria prépare une énorme révolution !

Publié le 12 janvier 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

Pour mener à bien l'OM Champions project de Frank McCourt, Pablo Longoria compterait frapper fort sur le marché hivernal. Alors qu'il serait sur le point d'enregistrer la signature de Cédric Bakambu, le président marseillais s'intéresserait de près à Sead Kolasinac, Samuel Gigot et Bartug Elmaz. Par ailleurs, Pablo Longoria pourrait boucler plusieurs départs en plus de Jordan Amavi d'ici la fin du mois de janvier, à savoir Boubacar Kamara, Bamba Dieng, Arkadiusz Milik ou encore Alvaro Gonzalez.

Depuis le mois de décembre, Pablo Longoria a affiché clairement son intention de frapper un grand coup sur le marché hivernal. « D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l’effectif, avec les actifs que j’ai dans l’équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l’argent de façon intelligente. La vente d’un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu’on a déjà amélioré beaucoup de choses l’été dernier, mais il y a encore du travail. L’équipe est jeune, elle peut manquer de leadership à différentes positions sur certains matches importants. On a pris un virage stratégique général pour rajeunir l’effectif, l’âge moyen de l’équipe a baissé de façon spectaculaire. Mais tu ne peux pas avoir le même niveau d’exigence pour un effectif très jeune. J’en suis le premier conscient (…) On a une stratégie très claire, un effectif de 21 joueurs polyvalents. On cherche plutôt des profils différents depuis quelques mois sur ce mercato d’hiver. En cas de sortie de différents joueurs, on veut avoir des possibilités de rechange » , a précisé le président de l'OM dans les colonnes de L'Equipe .

Après Cédric Bakambu, Pablo Longoria a tout prévu

Alors que le mercato a ouvert ses portes, Pablo Longoria se serait déjà montré très actif. En effet, comme l'a indiqué L'Equipe , le président de l'OM a fait le nécessaire pour boucler la signature de Cédric Bakambu. A en croire le média français, le buteur de 30 ans serait destiné à parapher un bail de deux saisons avec le club phocéen. Libre de tout contrat, Cédric Bakambu aurait privilégié l'offre de Pablo Longoria à celle du FC Séville. Alors que le club andalou ne proposait qu'un engagement de six mois, l'ancien de Beijin Guoan se serait laissé séduire par le contrat plus long et juteux que lui aurait soumis le président de l'OM. Après Cédric Bakambu, Pablo Longoria devrait poursuivre dans sa lancée cet hiver et tenter de renforcer sa défense et son milieu de terrain. Pour étoffer l'arrière garde de Jorge Sampaoli, le patron de l'OM compterait miser sur Sead Kolasinac (Arsenal), en remplacement d'un Jordan Amavi qui a fait son retour à l'OGC Nice, à gauche et sur Samuel Gigot (Spartak) dans l'axe. Dans l'entre jeu, Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Bartug Elmaz (Galasaray) selon Sabah Spor.

Arek Milik, Bamba Dieng, Boubacar Kamara, et Alvaro Gonzalez à la porte ?