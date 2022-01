Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une autre recrue en approche après Bakambu ?

Publié le 12 janvier 2022 à 9h30 par D.M.

Agé de 18 ans, le joueur de Galatasaray Bartug Elmaz serait sur le point de s'engager avec l'OM selon la presse turque.

« On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet » avait confié en mai dernier Jorge Sampaoli, n’hésitant pas à réclamer des renforts à ses dirigeants. L’entraîneur de l’OM a été entendu puisque Cédric Bakambu devrait arriver gratuitement à Marseille dans les prochains jours. Il pourrait être rejoint par Sead Kolasinac (Arsenal), annoncé aussi dans le viseur de Pablo Longoria.

Un jeune de Galatasaray sur le point de rejoindre l'OM ?