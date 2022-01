Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 7h45 par Th.B.

Selon la presse anglaise, Georginio Wijnaldum aurait suivi Arsenal dans sa jeunesse et ne serait pas contre un retour en Premier League cet hiver s’il devait quitter le PSG. Les Gunners auraient sa préférence.

Bien qu’il soit titularisé par Mauricio Pochettino au PSG, en attestent les trois dernières sorties du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, Georginio Wijnaldum n’est clairement pas intouchable et ses difficultés d’adaptation concernant sa régularité sont évoquées dans la presse. De quoi permettre à différents médias de faire couler beaucoup d’encre quant à un éventuel départ de Wijnaldum du PSG cet hiver sous la forme d’un prêt. Newcastle revient avec insistance bien que le principal intéressé ne soit pas emballé par un retour dans son ancien club. Pour autant, la Premier League plairait particulièrement au joueur du PSG.

Wijnaldum, fervent admirateur d’Arsenal ?