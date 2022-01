Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Wijnaldum !

Publié le 11 janvier 2022 à 18h30 par Th.B.

Alors qu’il a récemment été question d’une volonté de Georgonio Wijnaldum de poursuivre au PSG malgré l’intérêt de clubs de Premier League, la donne aurait désormais changé. Explications.

Et si Georginio Wijnaldum quittait, même temporairement, le PSG six mois seulement après son arrivée ? Au cours du dernier mercato estival, Leonardo et les dirigeants du PSG sont parvenus mettre la main sur l’international néerlandais dont le contrat à Liverpool était arrivé à expiration à l’issue de l’exercice précédent. D’ailleurs, Wijnaldum fut le premier renfort du PSG avant les Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et consort. Néanmoins, tout n’est pas rose du côté du PSG pour Georginio Wijnaldum, qui peine à s’imposer malgré la confiance de Mauricio Pochettino qui l’a titularisé à cinq reprises lors des six dernières sorties du Paris Saint-Germain. Désireux d’alléger la masse salariale du PSG, Leonardo aimerait en plus de Rafinha voir d’autres joueurs quitter le club de la capitale, même en prêt. Wijnaldum ferait partie de ladite liste alors que le milieu de terrain du PSG garderait la cote en Premier League où il a côtoyé Newcastle et Liverpool. Cependant, il ne faudrait pas s’attendre à ce que Wijnaldum rejoigne les Magpies cet hiver.

Wijnaldum serait prêt à quitter le PSG, mais pas pour Newcastle !