Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz est confronté à un chantier colossal !

Publié le 11 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Bien que déjà très actifs depuis l'ouverture du mercato, les Verts n'ont toujours pas résolu leur priorité de l'hiver, à savoir recruter un avant-centre. La priorité se nomme Jean-Philippe Mateta, mais ce dossier en complexe. En parallèle, cette arrivée pourrait également pousser deux joueurs au départ.

Depuis l'ouverture du mercato, l'ASSE est le club le plus actif. Il faut dire que les Verts ont un besoin urgent de se renforcer afin de compenser les nombreux départs à la CAN et surtout, remplir une mission cruciale pour la survie du club, à savoir assurer le maintien en Ligue 1, ce qui est loin d'être gagné compte tenu du fait que le club du Forez est bon dernier. C'est ainsi que, comme révélé par le10sport.com, Paul Bernardoni et Sada Thioub ont été prêtés par Angers. Deux arrivées qui font suite à celle de Bakary Sako, qui était libre de tout contrat. Mais l'ASSE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite désormais recruter un avant-centre comme l'expliquait récemment Pascal Dupraz : « On souhaite recruter un attaquant avec des caractéristiques qui doivent cadrer avec ce que j'entends proposer. Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'ASSE. Je peux simplement vous dire que nous l'avons souvent au téléphone. Il est encore inopportun de dire qu'il viendra nous rejoindre ». Il faut dire que Wahbi Khazri, qui occupe la pointe de l'attaquant des Verts, dispute actuellement la CAN avec la Tunisie.

Tout est relancé pour le poste d'avant-centre