Mercato - PSG : Leonardo voit une porte s’ouvrir pour un départ cet hiver, mais…

Publié le 11 janvier 2022 à 18h15 par Th.B.

Le PSG aurait ouvert les discussions avec Majorque pour le prêt de Sergio Rico. Cependant, le salaire du portier espagnol pourrait poser problème pour le pensionnaire de Liga…

Sergio Rico pourrait-il quitter le PSG avant la clôture du mercato hivernal ? Relégué à un rôle de troisième gardien derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma qui a déposé ses valises au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Rico est annoncé sur le départ depuis quelques jours. Le nom du portier du PSG a été lié à l’ASSE et Clermont, mais comme Foot Mercato l’a souligné, ces deux opérations ont capoté. Néanmoins, un départ en Espagne prendrait de l’ampleur les heures passant.

Discussions entre Majorque et le PSG pour le prêt de Rico, mais son salaire est problématique