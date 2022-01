Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue prévue pour cet hiver ? La réponse !

Publié le 11 janvier 2022 à 14h45 par G.d.S.S.

Malgré le gros manque identifié dans l’effectif du PSG et principalement au milieu de terrain, il paraît improbable d’imaginer un gros renfort débarquer avant la fin du mercato hivernal. Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, Leonardo a reçu pour mission de vendre avant la fin du mercato hivernal et un objectif de 100M€ lui aurait été fixé par les hautes instances du PSG. Rafinha a déjà été cédé en prêt à la Real Sociedad, et d’autres éléments tels que Layvin Kurzawa, Sergio Rico, Colin Dagba ou encore Mauro Icardi disposent également d’un bon de sortie pour ce mois de janvier. Mais qu’en est-il dans le sens des arrivées ?

Le PSG ne recrutera pas cet hiver