Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fait le forcing pour boucler un départ !

Publié le 11 janvier 2022 à 14h15 par A.M.

Barré par la concurrence à son poste, Sergio Rico est sur le départ. Leonardo est prêt à s'en séparer même sous la forme d'un prêt.

Doublure de Keylor Navas depuis 2019, Sergio Rico a vu débarquer Gianluigi Donnarumma l'été dernier et s'est retrouvé troisième dans la hiérarchie des gardiens de but et ne prétend même plus à une place de titulaire en Coupe de France ou lorsque Keylor Navas est blessé ou suspendu. L'Espagnol n'est même pas inscrit sur les listes en Ligue des Champions puisqu'Alexandre Letellier, formé au PSG, permet de répondre aux critères fixés par l'UEFA. Par conséquent, un départ de Sergio Rico est envisagé cet hiver.

Leonardo souhaite se séparer de Rico