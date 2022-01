Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa perd une piste XXL !

Publié le 11 janvier 2022 à 13h15 par A.C.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain au cours de ce mercato hivernal.

Non, Layvin Kurzawa ne semble plus avoir sa place au Paris Saint-Germain. Son entourage semble l’avoir compris, puisqu’ils auraient commencé à le proposer à plusieurs clubs étrangers ces dernières semaines. A en croire Foot Mercato , cela concerne notamment le Napoli ou encore Watford, tandis que la presse italienne a plutôt parlé de la Lazio et de l’Inter. Ces deux pistes semblent toutefois s’être grandement refroidies pour Kurzawa ! Maurizio Sarri aurait en effet écarté le latéral du PSG, qui ne serait d’ailleurs plus un objectif pour les Nerazzurri de Simone Inzaghi.

En Italie on ne parle plus de Kurzawa