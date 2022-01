Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mateta va déjà faire deux grosses victimes en interne !

Publié le 11 janvier 2022 à 16h10 par A.M.

Alors que l'ASSE fait le forcing pour attirer un nouvel avant-centre, cela devrait pousser Ignacio Ramirez et Jean-Philippe Krasso au départ.

Bien que l'ASSE ait déjà réussi à attirer trois renforts, à savoir Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, Pascal Dupraz en attend encore plus. Dans cette optique, le recrutement d'un avant-centre fait figure de priorité et le nom de Jean-Philippe Mateta revient avec insistance. Tout était même bouclé, mais les récentes prestations de l'attaquant prêté à Crystal Palace par Mayence, ont rebattu les cartes. Comme révélé par le10sport.com, le club entraîné par Patrick Vieira attend de dénicher le successeur de Jean-Philippe Mateta.

Krasso vers un prêt en Ligue 2, Ramirez de retour en Uruguay