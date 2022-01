Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah sort du silence pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2022 à 17h10 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait coché le nom de Mohamed Salah comme l'un de ses possibles successeurs. Mais alors que les négociations avec Liverpool pour une prolongation commencent à traîner en longueur, l'Egyptien s'est montré assez clair pour son avenir.

Face à un possible départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison, le joueur se rapprochant de plus en plus du Real Madrid selon nos informations, le PSG chercherait un potentiel successeur à l’international tricolore sur le marché des transferts. Le10sport.com vous annonçait en août dernier qu'Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les deux priorités du club de la capitale. Cependant, Leonardo explorerait également d’autres pistes et pourrait donc possiblement mettre la main sur Mohamed Salah. Néanmoins, Liverpool ne compterait pas se laisser faire puisque le club de Premier League aimerait prolonger le joueur de 29 ans.

« Je veux rester, mais ce n’est pas entre mes mains »