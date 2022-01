Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s'emballe pour ce flop de Pochettino, mais...

Publié le 9 janvier 2022 à 11h30 par Th.B.

Annoncé du côté d’Arsenal, un retour en Premier League en prêt étant une option qui lui plairait, Georginio Wijnaldum est attendu chez les Gunners par la légende du club Ian Wright. Cependant, le milieu de terrain du PSG n’aurait nullement l’intention de changer d’air cet hiver.

Au cours de la première quinzaine du mois de juin, Georginio Wijnaldum est arrivé au PSG, libre de tout contrat après que son engagement envers Liverpool ait pris fin. Il fut la première des six recrues estivales du PSG et le premier agent libre à déposer ses valises au Paris Saint-Germain avant Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Néanmoins, bien que son adaptation au groupe ne semble pas avoir été un problème, la réalité sportive est tout autre. Certes, le milieu de terrain néerlandais a pris part à la totalité de trois de ses quatre derniers matchs avec le PSG. Cependant, sa première partie de saison ne fait pas de lui un incontournable du onze de départ de Mauricio Pochettino au PSG malgré le lien étroit qui relie les deux hommes, l’ancien entraîneur de Tottenham ayant tenté de le recruter à l’été 2016 avant que l’ex-joueur de Newcastle ne signe finalement à Liverpool. Et si un retour en Premier League permettait à Georginio Wijnaldum d’effectuer un retour aux sources et de se relancer dans un championnat qu’il connaît particulièrement ? Sky Sports a dernièrement évoqué une volonté du Néerlandais de revenir en prêt au sein de l’élite anglaise où il voudrait retrouver du temps de jeu alors qu’Arsenal garderait un oeil sur sa situation sportive. Et chez les Gunners , Wijnaldum semble déjà avoir la cote.

Une légende d’Arsenal accueille Wijnaldum à bras ouverts !

Véritable légende d’Arsenal et meilleur buteur de l’histoire des Gunners avant qu’un certain Thierry Henry ne le détrône, Ian Wright est un suiveur actif d’Arsenal et se trouve au coeur de l’actualité du club. Pour l’initiative « No More Red » qui sert à sensibiliser le grand public à la délinquance chez les jeunes à Londres alors que les chiffres des meurtres à l’arme blanche chez les jeunes ont atteint des records en 2021 au sein de la capitale anglaise, Ian Wright a pris part à la campagne de sensibilisation, au même titre que l’acteur Idris Elba. Et au cours de The Kelly and Wrighty Show et dans des propos relayés par The Daily Mail, Wright a fait passer le message suivant concernant la potentielle venue de Georginio Wijnaldum à Arsenal sous la forme d’un prêt cet hiver. « J'ai vu le nom de Wijnaldum lié à Arsenal. Ce serait génial. Une signature en prêt du PSG. Quelqu’un comme ça au milieu de terrain. Avec cette expérience. Il a gagné la Premier League. Juste pour aider les jeunes et un Sambi Lokonga pour que ça continue. Ensuite, ils peuvent renforcer l'équipe et, tout d'un coup, Arsenal peut commencer à se battre sérieusement pour des titres ». Cependant, les espoirs de Ian Wright pourraient être de courte durée puisque Wijnaldum semblerait ne pas cultivait d’envies d’ailleurs à l’instant T.

Wijnaldum veut réussir au PSG et écarte l’idée d’un retour en prêt en Premier League !